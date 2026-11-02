Над Самарской областью сбили 46 вражеских БПЛА
В ночь на понедельник, 2 ноября, над территорией Самарской области было сбито 46 вражеских беспилотников. Такие данные озвучил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства.
Уничтожить дроны противника удалось благодаря военным, а также резервистам мобильных огневых групп. Как подчеркнул губернатора, из 46 БПЛА 29 вражеских беспилотников были сбиты силами мобильных огневых групп «Барс-Крылья».
Всего за прошедшую ночь над 17 регионами России было сбито 212 вражеских БПЛА.
Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что этой ночью украинские БПЛА второй раз за неделю пытались атаковать объекты нефтяной инфраструктуры в Самаре. 30 октября город подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Украина атакует НПЗ даже несмотря на недавние призывы президента США Дональда Трампа прекратить налеты на нефтезаводы из-за роста цен на нефть.