Над Самарской областью сбили 46 вражеских БПЛА

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что этой ночью украинские БПЛА второй раз за неделю пытались атаковать объекты нефтяной инфраструктуры в Самаре. 30 октября город подвергся самой массированной атаке дронов с начала СВО. Украина атакует НПЗ даже несмотря на недавние призывы президента США Дональда Трампа прекратить налеты на нефтезаводы из-за роста цен на нефть.