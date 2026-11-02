В индустриальный парк «Гуково» инвестируют около 1 млрд рублей

В Зверево инспекция началась с осмотра канализационных очистных сооружений: сети признаны изношенными, а строительство новых объектов сдерживается замечаниями к проектно-сметной документации. Заключение госэкспертизы по проекту ожидается в феврале 2027 года, после чего власти определят источник финансирования. Ранее проект оценивался в 1,1 млрд рублей: комплекс из двух станций биологической очистки суммарной производительностью 12 тыс. куб. м в сутки планируется разместить на площадке существующих очистных во Владимировском сельском поселении Красносулинского района.