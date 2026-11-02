В индустриальный парк «Гуково» инвестируют около 1 млрд рублей
Группа губернаторского контроля Ростовской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Господаревым провела рабочую проверку объектов в Гуково и Зверево. По итогам выезда правительство региона сообщило: в индустриальном парке «Гуково» локализовано пять предприятий — выпускают удобрения, мачты для антенн сотовой связи и бетонные изделия. Еще три производства — пластиковых изделий, триммерной лески и алюминиевых лестниц — находятся на стадии запуска. Совокупный объем инвестиций резидентов парка оценивается примерно в 1 млрд рублей.
Парк создан в 2023 году на площадях обанкротившегося машиностроительного завода «Титан» и позиционируется как одна из точек занятости для депрессивной шахтёрской территории. УК «Индустриальный парк "Гуково"» заключила договоры с ООО «Ростовминудобрения», ООО «Опора Связи», ООО «Защита труда» (пластиковые изделия) и ООО «Промградстрой» (металлоконструкции); производственные площадки строятся в формате «под ключ». В регионе работают три индустриальных парка — Новочеркасский, ростовский «ГПЗ» и «Гуково».
На фоне положительной динамики в парке выезд зафиксировал и проблемный актив: приостановлено производство ООО «Гуковский кирпич», выпускающее более 50 млн кирпичей в год, — из-за отсутствия сбыта. Руководство предприятия обсудило с проверяющими задачу сохранить модернизированный производственный комплекс до улучшения рыночной конъюнктуры.
В Зверево инспекция началась с осмотра канализационных очистных сооружений: сети признаны изношенными, а строительство новых объектов сдерживается замечаниями к проектно-сметной документации. Заключение госэкспертизы по проекту ожидается в феврале 2027 года, после чего власти определят источник финансирования. Ранее проект оценивался в 1,1 млрд рублей: комплекс из двух станций биологической очистки суммарной производительностью 12 тыс. куб. м в сутки планируется разместить на площадке существующих очистных во Владимировском сельском поселении Красносулинского района.
Отдельным решением власти намерены содействовать включению резидента ТОР «Зверево» ООО «Ростполипласт» в реестр «утилизаторов», что укрепит экономические позиции компании. Предприятие с 2002 года производит вторичную полимерную гранулу и дроблёное полимерное сырьё из отходов пластмасс и входит в число крупнейших профильных производителей на Дону; его мощности позволяют выпускать до 500 т продукции в месяц.