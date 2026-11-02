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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане задержали двух подозреваемых по делу об убийстве пропавшей женщины

В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) местной жительницы, пропавшей 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.
По подозрению в причастности к преступлению задержаны два человека. Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в ходе следственных действий. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что пропавшая в Махачкале 34-летняя Динара Алхасова занималась перевозкой туристов и в день исчезновения должна была отправиться с заказчиками на Сулакский каньон.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и роль каждого из задержанных, а также собирают доказательства.
Константин Соловьев