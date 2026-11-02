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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Кавказ

Пропавшая в Дагестане женщина-водитель собиралась везти туристов на Сулакский каньон

Пропавшая в Махачкале 34-летняя Динара Алхасова занималась перевозкой туристов и в день исчезновения должна была отправиться с заказчиками на Сулакский каньон. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, накануне поездки женщина предупредила супруга о полученном заказе. Утром в пятницу она выехала из дома на проспекте Амет-хана Султана на автомобиле Volkswagen Polo, после чего перестала выходить на связь.
О пропаже Алхасовой в воскресенье сообщили в МВД по Дагестану. Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).
Валерий Климов