Ушел из жизни профессор, бывший заведующий кафедрой ПНИПУ

Александр Шумихин родился 17 мая 1943 года в Кировской области. Его карьера в ПНИПУ началась с 1974 года, он прошел путь от ассистента до профессора. С 1993 по 2018 год господин Шумихин возглавлял кафедру «Автоматизация технологических процессов», а затем продолжил преподавательскую и научную деятельность на кафедре «Оборудование и автоматизация химических производств». Основными направлениями его исследований были автоматизация химико-технологических процессов, системный анализ, математическое моделирование, интеллектуальные системы управления и диагностика технических систем. Он опубликовал около 500 научных и учебно-методических работ, стал автором более 30 изобретений и полезных моделей. Александр Шумихин был членом-корреспондентом Академии инженерных наук РФ и академиком Международной академии системных исследований.