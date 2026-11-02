Акции IT-компаний стали лидерами роста на торгах Мосбиржи

Бумаги других компаний IT-сектора также стремительно росли в цене. Акции «Группы Астра» в начале дня поднимались на 11% (до 245,5 руб., максимума с 1 июня), «Софтлайна» — на 8% (до 55,8 руб., максимума с 20 августа), В2В-РТС — на 7,6% (до 144,6 руб., максимума с 8 июня), «Базиса», ИВА, «Диасофта» — на 5%. Активность также была менее значительной: лишь по «Группе Астра» объем превысил 1 млрд руб., тогда как по другим компаниям составлял 100–300 млн руб. При этом акции «Яндекса» в начале торгов поднимались на 0,5%, но почти сразу после этого ушли в «красную зону».