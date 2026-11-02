В Ульяновске будут производить тест-системы для диагностики онкозаболеваний и гепатита

Ректор также отметил, что результаты программы «Приоритет -2030» и передовой инженерной школы «ФармИнжиниринг», созданной в УлГУ, позволили университету выйти на новый уровень технологического развития: созданы и запущены в производство шесть новых тест-систем, разработаны две таргетные молекулы, а также совместно с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения реализованы современные приборы для медицины. «Университет стал ключевым звеном производственной цепочки — без нашего участия выпуск ряда высокотехнологичных решений невозможен»,— сказал Борис Костишко.