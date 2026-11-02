В Ульяновске будут производить тест-системы для диагностики онкозаболеваний и гепатита
В декабре в Ульяновском государственном университете (УлГУ) начнет работу центр производства тест-систем для диагностики онкозаболеваний и гепатита. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.
О предстоящем начале работы центра заявил ректор УлГУ Борис Костишко на состоявшемся в минувшую пятницу заседании координационном совета вуза с участием губернатора региона Алексея Русских.
Как отметил ректор, центр производства тест-систем создан в УлГУ совместно с московской компанией «ТестГен». По словам ректора, это направление не только укрепит научный потенциал вуза, но и станет источником дополнительного дохода университета.
Ректор также отметил, что результаты программы «Приоритет -2030» и передовой инженерной школы «ФармИнжиниринг», созданной в УлГУ, позволили университету выйти на новый уровень технологического развития: созданы и запущены в производство шесть новых тест-систем, разработаны две таргетные молекулы, а также совместно с Ульяновским конструкторским бюро приборостроения реализованы современные приборы для медицины. «Университет стал ключевым звеном производственной цепочки — без нашего участия выпуск ряда высокотехнологичных решений невозможен»,— сказал Борис Костишко.
Компания «ТестГен», один из лидеров российского рынка в области молекулярной диагностики, биотехнологий и биоинформатики, была создана первоначально в Ульяновске, на базе ульяновского «Наноцентра», затем сменила место регистрации на Москву. Учредитель — зарегистрированное в Ульяновске по адресу «Наноцентра» ООО «Эс Джи».