«Внутренний ресурс уже исчерпан»

Клинический психолог, психотерапевт клиники Глазуновой Олеся Тонких подчеркивает, что агрессия — такая же нормальная эмоция, как и все остальные. «Неправильно делить эмоции на “хорошие и плохие”. Агрессия нужна для защиты личностных границ, для движения и конкуренции. Без этой энергии человек не смог бы постоять за себя, защитить близких или добиться своего. Чувствовать злость, раздражение, гнев — это нормально. Вопрос не в том, чувствуете ли вы ее, а в том, что вы с ней делаете. Просто стыд и вина — это не решение проблемы. Важно признать, что это ваша эмоция и она о чем-то говорит. Возможно, вы вымотаны. Возможно, ваши границы давно нарушают. Возможно, за злостью прячется боль или страх. А если у вас не получается самому разобраться, сменить фокус с виновника на решение проблемы, важно вовремя обратиться к специалистам, чтоб не усугубить данное состояние»,— предупреждает эксперт.