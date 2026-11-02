«Внутренний ресурс уже исчерпан»
На Кубани пациенты стали чаще жаловаться на раздражительность и гнев
В январе—августе 2026 года спрос на антидепрессанты в Краснодарском крае вырос почти на 40%, а на противотревожные препараты — на 11,5%. В частных медклиниках отмечают увеличение количества пациентов с жалобами на злость и тревогу. Врачи говорят, что вспышки гнева и неконтролируемая раздражительность стали «профессиональным диагнозом» социально активного класса, включая предпринимателей и руководителей, которые годами живут в режиме «белки в колесе», игнорируя сигналы истощения.
В январе—августе 2026 года жители Краснодарского края приобрели в аптеках 745 тыс. упаковок антидепрессантов на 773,7 млн руб., подсчитали в маркетинговом агентстве, специализирующемся на исследовании фармацевтического рынка, DSM Group. В денежном выражении объем реализации вырос на 50,4% год к году, в натуральном — на 39%.
Лидером продаж стал «Триттико» с долей 11,3% в деньгах. В пятерку наиболее популярных препаратов также вошли «Велаксин» (11,2%), «Дулоксента» (10,7%), «Ципралекс» (10,3%) и «Феварин» (7,2%).
За восемь месяцев в регионе продали 569 тыс. упаковок анксиолитических средств (против тревоги) на 347,3 млн руб. В деньгах объем реализации увеличился почти на 25% год к году, а в физическом выражении — на 11,5%. Наибольшую долю продаж занял «Афобазол» (35,5%). Далее следуют «Грандаксин» (15,9%), «Тенотен» (12%), «Стрезам» (8,2%) и «Атревозол» (6,3%).
Рост спроса на антидепрессанты и анксиолитики эксперты связывают с увеличением количества пациентов с жалобами на злость, раздражительность, тревожность.
«За январь—август 2026 года мы наблюдаем устойчивый рост обращений, связанных с эмоциональной дисрегуляцией. Если смотреть на трехлетний срез, количество первичных консультаций по поводу “срывов”, “неконтролируемой агрессии” и “вспышек ярости” увеличилось на 25–30%. Причины: накопленный хронический стресс, снижение порога толерантности к фрустрации, информационный прессинг и дестигматизация психиатрической помощи — люди чаще обращаются, а не терпят»,— рассказывает руководитель психоневрологической клиники Docbrain Ирина Нам.
В клинике «МЛЦ» также отмечают, что количество жалоб пациентов на раздражительность, вспыльчивость, в том числе на вспышки гнева, в последние полгода выросло примерно на 30% в сравнении с предыдущими годами. По наблюдениям врача-невролога, врача-рефлексотерапевта клиники «МЛЦ» Светланы Купиной, стало больше обращений с тревожно-депрессивными расстройствами у социально активного класса людей.
«Думаю, это связано с ритмом современной жизни, большим количеством негативной информации, непростыми временами для страны и экономики. Чаще это признаки накопившегося переутомления, синдрома хронической усталости, синдром “белки в колесе”, мы так это между собой называем. У современных людей выстроены рамки общения и социальные нормы приличия, много подавленных эмоций, невозможности и нежелания дать себе отдохнуть. Гнев прорывается как взрыв накопившихся негативных чувств. Спусковым фактором может стать любая мелочь»,— говорит эксперт.
Как правило, человек приходит не со словами «я сильно злюсь», а жалуется на бессонницу, усталость, конфликты, снижение концентрации или чувство вины после резких реакций, рассказывает психолог клиники «Здрава» Сергей Михайленко. «В основе часто лежит не “плохой характер”, а длительная перегрузка: высокая ответственность, финансовая тревога, дефицит отдыха, информационный шум, семейные неурядицы. У руководителей и предпринимателей ситуацию усугубляет привычка долго работать на пределе, не замечая истощения, что все чаще случается в последнее время»,— поясняет эксперт.
Главный врач клиники психиатрии и наркологии, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Игорь Новицкий тоже отмечает, что отдельно c жалобами «на вспышки гнева» обычно к врачу-психиатру не приходят. Чаще это бессонница, тревога, постоянное напряжение, конфликты дома или на работе — и уже в разговоре выясняется, что пациент стал срываться по каждому поводу.
«Таких обращений действительно становится больше. Я связываю это с накопленной усталостью, хронической неопределенностью, тревожной новостной лентой, нарушением сна, перегрузкой информацией и тем, что люди все чаще живут без полноценного отдыха. Гнев редко возникает “из ниоткуда”: чаще это последняя капля в человеке, который долго терпел, тревожился и не замечал, что его внутренний ресурс уже исчерпан»,— поясняет Игорь Новицкий.
Иллюзия силы
Ирина Нам поясняет, что гнев — не первичная эмоция, а защитная реакция, прикрывающая страх, боль, стыд или беспомощность. «Он действует как анестетик, давая иллюзию силы. „Внезапность“ субъективна: фаза накопления напряжения часто неосознанна, и к моменту взрыва организм уже долго находится в повышенной активации»,— говорит врач.
Клинический психолог, психотерапевт клиники Глазуновой Олеся Тонких подчеркивает, что агрессия — такая же нормальная эмоция, как и все остальные. «Неправильно делить эмоции на “хорошие и плохие”. Агрессия нужна для защиты личностных границ, для движения и конкуренции. Без этой энергии человек не смог бы постоять за себя, защитить близких или добиться своего. Чувствовать злость, раздражение, гнев — это нормально. Вопрос не в том, чувствуете ли вы ее, а в том, что вы с ней делаете. Просто стыд и вина — это не решение проблемы. Важно признать, что это ваша эмоция и она о чем-то говорит. Возможно, вы вымотаны. Возможно, ваши границы давно нарушают. Возможно, за злостью прячется боль или страх. А если у вас не получается самому разобраться, сменить фокус с виновника на решение проблемы, важно вовремя обратиться к специалистам, чтоб не усугубить данное состояние»,— предупреждает эксперт.
Ранними признаками приближающейся вспышки гнева Сергей Михайленко называет напряжение в челюсти и плечах, учащенное сердцебиение, желание немедленно возразить или доказать собственную правоту. «Полезно замечать не только момент конфликта, но и свое состояние за несколько дней до него: при подобном самоанализе возможно обнаружить собственные, индивидуальные признаки. К психологу или психотерапевту стоит обратиться, если такие вспышки повторяются, разрушают отношения, влияют на работу, а после них возникают стыд или вина. К психиатру — если раздражительность сочетается с тяжелой бессонницей, выраженной тревогой, резкими перепадами настроения, злоупотреблением алкоголем, утратой контроля»,— уточняет эксперт.
Игорь Новицкий добавляет, что предвестниками вспышки гнева являются и характерные мысли. Например, «меня никто не слышит», «сейчас я все ему скажу», «терпеть больше нельзя».
«Человек начинает говорить громче и быстрее, перебивать, придираться к мелочам, воспринимать обычные слова как нападение. Если заметить этот момент, полезнее не продолжать спор, а сказать: „Я сейчас очень зол, мне нужно время“, выйти, медленно подышать, пройтись, умыться и вернуться к разговору позже»,— рекомендует врач.
Ирина Нам добавляет, что гнев, раздражительность — это не «диагноз на всю жизнь»: часто достаточно краткосрочной медикаментозной поддержки.
Цена ментального баланса
По словам Ирины Нам, сессия психолога в Краснодаре стоит 2,5–5 тыс. руб., психиатра — 3,5–7 тыс. руб., психотерапевта — 3–7 тыс. руб. При легких формах достаточно 4–5 встреч, при глубоких проблемах — 15–20 и более. За три года цены выросли на 25–35%, что связано с ростом спроса, инфляцией, удорожанием обучения и супервизии специалистов.
«В среднем лекарственная терапия занимает от 1 месяца до 1 года. В Краснодарском крае стоимость психотерапии варьируется от 1,5–3 тыс. до 5–15 тыс. руб. за прием. Зависит от квалификации специалиста. Не забывайте, что спрос рождает предложение — отсюда и увеличение стоимости. Стоимость приема врача-невролога или психиатра при подборе противотревожной терапии — 2,5–5 тыс. руб. Лекарственная терапия обойдется на курс в пределах 5–10 тыс. руб. Каждый курс индивидуален. Цифры очень примерные»,— уточняет Светлана Купина.
По словам Игоря Новицкого, стоимость лечения зависит не от силы, характера, а от причин срывов. Иногда человеку достаточно нескольких встреч с психологом и восстановления сна, а иногда нужна более длительная психотерапия и наблюдение у психиатра. Первые заметные изменения при регулярной работе нередко появляются за несколько недель, но устойчивый результат обычно требует нескольких месяцев. «За последние три года цены на консультации росли вместе с общими расходами клиник, стоимостью аренды, работы специалистов и лекарств»,— добавляет врач.
Аудит внутренних ресурсов
Светлана Купина напоминает, что организм требует отдыха, в том числе эмоциональной разгрузки. Спорт и физическая активность снижают уровень стресса. Забота о себе в ритме современной жизни — основная профилактика нервных срывов.
«Ключевые меры, кстати, абсолютно бесплатные: это регулярный сон, физическая активность, пауза перед ответом в конфликте, отказ от важных решений на пике эмоций. Также полезно попробовать фиксировать триггеры: что произошло, что предшествовало реакции, как человек чувствовал себя до нее»,— рассказывает Сергей Михайленко.
По его словам, главная задача — не подавить гнев, а научиться замечать перегрузку и говорить о своих потребностях до точки кипения, слышать себя и окружающих.
«Профилактика гнева начинается не с попытки “стать добрее и спокойнее”, а с честного вопроса: сколько я сплю, отдыхаю, ем, двигаюсь и сколько времени нахожусь в постоянном напряжении. Полезно заранее замечать свои триггеры: разговоры, темы, людей, алкоголь, недосып — и не входить в серьезные конфликты в состоянии истощения. Нужно возвращать в день простые опоры: сон, физическую активность, паузы без телефона, разговор с близким человеком, возможность безопасно выразить недовольство словами, а не взрывом»,— говорит Игорь Новицкий.
Ирина Нам рекомендует обращать внимание на ранние сигналы гнева и раздражительности — вести дневник триггеров и телесных ощущений. «Создайте „план безопасности“: что вы сделаете, когда закипаете (выйти, позвонить, подышать). Работайте с телесным напряжением — спорт, дыхательные практики, релаксация. Проверьте сон и уберите стимуляторы вечером. И не ждите последней капли: гнев, который повторяется и разрушает отношения, сам не пройдет — с ним можно работать, но лучше начать до того, как он начнет работать против вас»,— резюмирует врач.