Проект сноса дореволюционного дома на Города Волос в Ростове одобрен экспертизой

Постройка 1886 года — кирпичный двухэтажный дом с тремя подъездами, смешанными перекрытиями и центральным газоснабжением на пересечении с Кировским проспектом; общая площадь оценивается в 367,9 кв. м. Дом признан аварийным по причине физического износа постановлением от 5 августа 2014 года, а в апреле 2015 года администрация Ростова утвердила перечень аварийных домов, подлежащих сносу в период 2014–2017 годов, куда он также вошел. Фактически же работы не начаты до сих пор.