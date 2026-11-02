Проект сноса дореволюционного дома на Города Волос в Ростове одобрен экспертизой
В Ростове-на-Дону готовится снос двухэтажного жилого дома по улице Города Волос, 97/104 (литеры А, Б, Б1, Б2, Г). Соответствующее заключение размещено в Едином государственном реестре заключений: в 2026 году Государственная экспертиза утвердила проект сноса — спустя девять лет после того, как здание включили в программу переселения.
Постройка 1886 года — кирпичный двухэтажный дом с тремя подъездами, смешанными перекрытиями и центральным газоснабжением на пересечении с Кировским проспектом; общая площадь оценивается в 367,9 кв. м. Дом признан аварийным по причине физического износа постановлением от 5 августа 2014 года, а в апреле 2015 года администрация Ростова утвердила перечень аварийных домов, подлежащих сносу в период 2014–2017 годов, куда он также вошел. Фактически же работы не начаты до сих пор.
Процесс не ограничивался бумажными решениями: в январе 2018 года городская администрация приняла постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, занятого этим домом, — юридическое основание для сноса по 32-й статье Жилищного кодекса, предусматривающей возмещение стоимости изымаемых жилых помещений собственникам.
О сроках проведения работ в текущих материалах не сообщается.