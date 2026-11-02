Суд рассмотрит дело о даче взятки сотрудникам администрации морских портов Азовского моря

Обвинительное заключение утвердила Волго-Донская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый через посредника передал деньги сотрудникам учреждения за незаконное получение подтверждения знаний Международных правил предупреждения столкновений судов в море. При этом необходимые квалификационные испытания он не проходил.