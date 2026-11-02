Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Суд рассмотрит дело о даче взятки сотрудникам администрации морских портов Азовского моря

Суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении капитана-механика по обвинению в даче взятки должностным лицам ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обвинительное заключение утвердила Волго-Донская транспортная прокуратура. По версии следствия, обвиняемый через посредника передал деньги сотрудникам учреждения за незаконное получение подтверждения знаний Международных правил предупреждения столкновений судов в море. При этом необходимые квалификационные испытания он не проходил.
Константин Соловьев