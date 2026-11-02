Нижегородские власти расширят возможности для вырубки деревьев

Министерство градостроительного развития и агломераций Нижегородской области опубликовало проект поправок к закону об охране озелененных территорий, которые расширяют возможности для вырубки деревьев при благоустройстве. В частности, инициатива предполагает вырубку для благоустройства общественных пространств без компенсационного озеленения.