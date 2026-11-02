Нижегородские власти расширят возможности для вырубки деревьев
Министерство градостроительного развития и агломераций Нижегородской области опубликовало проект поправок к закону об охране озелененных территорий, которые расширяют возможности для вырубки деревьев при благоустройстве. В частности, инициатива предполагает вырубку для благоустройства общественных пространств без компенсационного озеленения.
Такая вырубка также будет разрешена на государственных и муниципальных земельных участках для строительства объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта и в рамках проектов комплексного развития территории.
В проекте отмечается, что изменения направлены на обеспечение прозрачности и предсказуемости регулирования в сфере охраны озелененных территорий и создание правовых условий для реализации приоритетных направлений развития региона при соблюдении экологических требований.