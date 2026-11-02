В Тамбове ФАС признала незаконной рассылку сети фитнес-клубов Spirit. Fitness
Комиссия тамбовского УФАС России признала рекламу ООО «Рекорд Фитнес» (владеет федеральной сетью фитнес-клубов Spirit. Fitness, контролируется гонконгской Хоум электроникс лимитед) нарушающей требования ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. Наказание за это предусмотрено ст. 14.3 КоАП РФ, санкции которой предполагают для юрлиц штраф до 1 млн руб. Об этом сообщили в управлении.
В антимонопольный орган обратился гражданин с жалобой на поступление в августе 2026 года на его электронную почту спам-рекламы участия в розыгрыше телефона. В ходе разбирательства УФАС установило, что в феврале 2021 года между заявителем и обществом был заключен договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, в текст которого включалось согласие на получение рекламных материалов. При этом у заявителя отсутствовала возможность отказаться от них при заключении договора.
Антимонопольный орган подчеркнул, что согласие на рассылку рекламы, включенное в текст публичной оферты, не может рассматриваться в качестве надлежащего. В ответ на обращение заявителя техническая поддержка общества подтвердила отключение рассылок по его контактным данным. Однако, несмотря на отказ, компания продолжила направлять ему рекламные материалы.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Липецкой области утвердил решение местного УФАС о признании ненадлежащей рекламы банка ВТБ. Ведомство пришло к выводу, что получивший сообщение житель региона действительно не давал на это согласия.