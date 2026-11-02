В Тамбове ФАС признала незаконной рассылку сети фитнес-клубов Spirit. Fitness

В антимонопольный орган обратился гражданин с жалобой на поступление в августе 2026 года на его электронную почту спам-рекламы участия в розыгрыше телефона. В ходе разбирательства УФАС установило, что в феврале 2021 года между заявителем и обществом был заключен договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, в текст которого включалось согласие на получение рекламных материалов. При этом у заявителя отсутствовала возможность отказаться от них при заключении договора.