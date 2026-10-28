Липецкий арбитраж указал на ненадлежащую рекламу банка ВТБ

«В ходе судебного разбирательства в качестве доказательства согласия абонента банк представил подписанную гражданином единую форму согласия от 10 апреля 2019 года, ссылаясь на пункт об обработке персональных данных. Суд пришел к выводу, что этот документ не содержит прямого и недвусмысленного волеизъявления гражданина на получение именно рекламной информации, а согласие на обработку персональных данных не тождественно согласию на получение рекламы»,— говорится в сообщении пресс-службы судебной системы.