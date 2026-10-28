Липецкий арбитраж указал на ненадлежащую рекламу банка ВТБ
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление банка ВТБ к региональному управлению Федеральной антимонопольной службы о признании недействительным и отмене решения о признании рекламы банка ненадлежащей. Суд признал решение УФАС законным и обоснованным, отказав банку в удовлетворении требований. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 28 октября.
Как указали в пресс-службе, поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, получившего на свой мобильный телефон «нежелательное рекламное СМС-сообщение» с предложением кэшбэка при покупках в супермаркетах. Заявитель отметил, что согласия на получение рекламы не давал. Липецкое УФАС установило нарушение. Банк ВТБ, считая необоснованным данное решение, обратился в Арбитражный суд Липецкой области.
«В ходе судебного разбирательства в качестве доказательства согласия абонента банк представил подписанную гражданином единую форму согласия от 10 апреля 2019 года, ссылаясь на пункт об обработке персональных данных. Суд пришел к выводу, что этот документ не содержит прямого и недвусмысленного волеизъявления гражданина на получение именно рекламной информации, а согласие на обработку персональных данных не тождественно согласию на получение рекламы»,— говорится в сообщении пресс-службы судебной системы.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 28 октября комиссия липецкого УФАС рассмотрит дело, возбужденное по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п. 3 ч. 1 ст. 10), в отношении ООО «Сенд» (управляет сетью АЗС «Калина Ойл»). Основанием для проверки стали обращения жителей и публикации в СМИ о росте цен на бензин и дизельное топливо.