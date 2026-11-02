Суд в Воронеже отправил в СИЗО замначальника отдела МВД по делу о мошенничестве
Ленинский районный суд Воронежа до 28 декабря заключил под стражу заместителя начальника отдела МВД по Острогожскому району, которого подозревают в покушении на мошенничество на сумму 2,3 млн руб. Об этом 2 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
По данным следствия, в августе 2026 года в жилище жителя Острогожского района был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты части наркосодержащих растений. Гражданина доставили в ОМВД России по Острогожскому району. Там, по версии следствия, заместитель начальника отдела — начальник полиции, «по предварительному сговору с иными должностными лицами ОМВД», сообщил задержанному заведомо ложные сведения, что полицейские могут «способствовать минимизации наказания при рассмотрении уголовного дела в Острогожском районном суде».
За содействие полицейские потребовали у жителя Острогожского района 2,3 млн руб. Гражданин, выполняя требование, частями передал замначальника ОМВД 1,3 млн руб., после чего последний был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
В начале октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Воронежский областной суд не стал смягчать приговор бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции №5 УМВД по городу Воронежу. В ноябре 2025-го Советский райсуд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки, лишил специального звания «майор полиции» и приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.