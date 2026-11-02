Суд в Воронеже отправил в СИЗО замначальника отдела МВД по делу о мошенничестве

По данным следствия, в августе 2026 года в жилище жителя Острогожского района был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты части наркосодержащих растений. Гражданина доставили в ОМВД России по Острогожскому району. Там, по версии следствия, заместитель начальника отдела — начальник полиции, «по предварительному сговору с иными должностными лицами ОМВД», сообщил задержанному заведомо ложные сведения, что полицейские могут «способствовать минимизации наказания при рассмотрении уголовного дела в Острогожском районном суде».