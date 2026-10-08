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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Черноземье

Бывшему майору полиции Воронежа не смягчили приговор за мошенничество и взятку

08.10.2026, 18:33
Воронежский областной суд не стал смягчать приговор бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции №5 УМВД по городу Воронежу Алексею Анциперову. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. В ноябре 2025-го Советский райсуд признал его виновным в мошенничестве и получении взятки, лишил специального звания «майор полиции», приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 25 тыс. руб. и на три года запретил занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Судом апелляционной инстанции в приговор внесены изменения, не влияющие на квалификацию совершенного осужденным преступления, а также на вид и размер назначенного судом первой инстанции наказания»,— уточнили в пресс-службе.
Следствие и суд установили, что Алексей Анциперов в период с декабря 2023-го по май 2024-го получил от индивидуального предпринимателя (ИП) взятку в общей сумме 25 тыс. руб. за «общее покровительство и попустительство по службе, выразившиеся в невыявлении и неприменении мер ответственности за нарушения в сфере торговли». Помимо этого, в период с января по декабрь 2024-го бывший майор получил от представителя ИП, занимающегося оптовой торговлей садово-огородным инвентарем, 30 тыс. руб. — уже за «мнимое покровительство». По версии следствия, в этом случае Анциперов не мог повлиять на проверочные мероприятия.

  • Экс-полицейского судили по статьям о получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В апелляционной жалобе сторона защиты просила изменить приговор, назначив наказание, не связанное с лишением свободы. По данным картотеки, интересы Алексея Анциперова представляет адвокат Вера Белкина.

  • Суд первой инстанции ранее принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в частности: признание Анциперовым вины, раскаяние в содеянном, «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», состояние его здоровья и здоровья его родственников, оказание им помощи, наличие сына — студента дневной очной формы обучения, наличие ведомственной награды, грамот и благодарственных писем, а также оказание благотворительной помощи.

В начале октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в суд поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Афанасенко — бывшего заместителя главы администрации Лискинского района Воронежской области, руководителя отдела программ и развития сельских территорий. Ему вменяют мошенничество на 200 тыс. руб. с использованием служебного положения. Ранее в деле Афанасенко речь шла о получении взятки с вымогательством.

Денис Данилов