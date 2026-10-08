Бывшему майору полиции Воронежа не смягчили приговор за мошенничество и взятку
Экс-полицейского судили по статьям о получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В апелляционной жалобе сторона защиты просила изменить приговор, назначив наказание, не связанное с лишением свободы. По данным картотеки, интересы Алексея Анциперова представляет адвокат Вера Белкина.
Суд первой инстанции ранее принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в частности: признание Анциперовым вины, раскаяние в содеянном, «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», состояние его здоровья и здоровья его родственников, оказание им помощи, наличие сына — студента дневной очной формы обучения, наличие ведомственной награды, грамот и благодарственных писем, а также оказание благотворительной помощи.