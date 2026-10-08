Бывшему майору полиции Воронежа не смягчили приговор за мошенничество и взятку

Следствие и суд установили, что Алексей Анциперов в период с декабря 2023-го по май 2024-го получил от индивидуального предпринимателя (ИП) взятку в общей сумме 25 тыс. руб. за «общее покровительство и попустительство по службе, выразившиеся в невыявлении и неприменении мер ответственности за нарушения в сфере торговли». Помимо этого, в период с января по декабрь 2024-го бывший майор получил от представителя ИП, занимающегося оптовой торговлей садово-огородным инвентарем, 30 тыс. руб. — уже за «мнимое покровительство». По версии следствия, в этом случае Анциперов не мог повлиять на проверочные мероприятия.