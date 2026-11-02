Неработающие пенсионеры Югры получат выплаты к 96-летию региона
Неработающие пенсионеры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) получат единовременную выплату в размере 1 тыс. руб. к 96-й годовщине образования региона. Такое решение приняло окружное правительство на заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука, сообщается на сайте окружных властей.
«Выплата будет осуществлена до 10 декабря текущего года в беззаявительном порядке на основании сведений Социального фонда России и иных федеральных структур, осуществляющих пенсионное обеспечение»,— уточнила исполняющая обязанности директора Департамента социального развития Югры Ирина Молданова.
Выплату получат около 361 тыс. человек. Право на нее имеют пенсионеры, которые по состоянию на 1 декабря 2026 года не работают, получают пенсию и проживают в Югре.