Михаил Евраев заявил о полном обновлении общественного транспорта в регионе
В Ярославской области завершили обновление общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, регион досрочно выполнил поставленную президентом задачу.
«Общественный транспорт в Ярославской области обновлен на 100%. Мы решили поставленную Президентом задачу заменить в регионах 85% парка до 2030 года досрочно. За последние пять лет мы провели масштабную модернизацию, которая потребовала серьезных финансовых ресурсов, федеральной поддержки и слаженных организационных решений. Ежедневно на маршруты во всех 19 округах выходят более 1200 единиц нового общественного транспорта»,— сообщил Михаил Евраев.
Обновление автобусного парка завершили в апреле. После выхода на маршруты в Рыбинске партии новых троллейбусов замена электротранспорта, по словам губернатора, также достигла 100%. Для Ярославля в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приобрели 38 электробусов.
В областном центре продолжается модернизация трамвайной инфраструктуры по концессионному соглашению с ООО «Мовиста регионы Ярославль». Заменено более 77% путей — 33,9 из 43,9 км. Приобретено 47 низкопольных трамваев, часть которых уже работает на временных маршрутах.
Строительство путепровода вблизи улицы Выставочной близится к завершению. Возобновить движение трамваев до Ярославского моторного завода планируют в ноябре, полноценное движение — в мае 2027 года, ко Дню города.