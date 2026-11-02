Михаил Евраев заявил о полном обновлении общественного транспорта в регионе

«Общественный транспорт в Ярославской области обновлен на 100%. Мы решили поставленную Президентом задачу заменить в регионах 85% парка до 2030 года досрочно. За последние пять лет мы провели масштабную модернизацию, которая потребовала серьезных финансовых ресурсов, федеральной поддержки и слаженных организационных решений. Ежедневно на маршруты во всех 19 округах выходят более 1200 единиц нового общественного транспорта»,— сообщил Михаил Евраев.