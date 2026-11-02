Кандидатам в мэры Ярославля дадут по пять минут на выступление
Кандидатам на должность мэра Ярославля предоставят до пяти минут на выступление перед депутатами муниципалитета и до трех минут на ответы на вопросы. Такой порядок избрания главы города 2 ноября единогласно поддержала постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
Как пояснил председатель комиссии, заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин, выступления кандидатов и голосование пройдут в алфавитном порядке. Мэра изберут на заседании муниципалитета 3 ноября.
«Избранным будет считаться тот кандидат, который наберет большее количество голосов. Какого-либо дополнительного голосования по избранию не требуется»,— сообщил Олег Ненилин.
После объявления результатов избранный мэр принесет присягу. Старейший по возрасту депутат муниципалитета Николай Куликов возложит на него знак мэра Ярославля. Затем прозвучит гимн города.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», губернатор Михаил Евраев представил муниципалитету все три кандидатуры, прошедшие предварительный отбор: главу Ярославского муниципального округа Алексея Михайлова, руководителя областного объединения профсоюзов Сергея Соловьева и депутата областной думы Андрея Бурьяноватого.
Должность мэра освободилась после отставки Артема Молчанова в связи с избранием депутатом Госдумы. С 25 сентября полномочия главы города временно исполняет Николай Степанов.