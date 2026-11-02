Кандидатам в мэры Ярославля дадут по пять минут на выступление

Кандидатам на должность мэра Ярославля предоставят до пяти минут на выступление перед депутатами муниципалитета и до трех минут на ответы на вопросы. Такой порядок избрания главы города 2 ноября единогласно поддержала постоянная комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.