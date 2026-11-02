Замминистра выговорился в суде

Также он настаивал, что в материалах проверки нет доказательств его отсутствия на рабочем месте, кроме служебной записки, а проверка орфографии не входит в его должностные обязанности. Поручения, которые он якобы не исполнил, пояснил господин Галин, входили в обязанности других сотрудников министерства, а его вины в уменьшении федерального финансирования нет.