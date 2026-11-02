Замминистра выговорился в суде
Айдару Галину не удалось отменить дисциплинарное наказание
Заместитель министра предпринимательства и туризма Башкирии Айдар Галин, занимающий эту должность с марта 2024 года, не смог в суде оспорить выговор, объявленный ему по распоряжению правительства республики. Дисциплинарное взыскание связано с отсутствием на рабочем месте, орфографическими ошибками в документах, нарушением срока исполнения поручений республиканского руководства, неиспользованием 1,3 млн руб. федеральной субсидии и другими нарушениями. В суде господин Галин заявил о систематической дискриминации с тех пор, как министерство возглавила Светлана Верещагина: его якобы вынуждают уволиться по собственному желанию.
Кировский районный суд Уфы отказал в удовлетворении иска заместителя министра предпринимательства и туризма Башкирии Айдара Галина. Господин Галин просил признать недействительными заключение комиссии республиканского минтуризма о результатах служебной проверки, приказ министерства о применении дисциплинарного взыскания, распоряжение правительства Башкирии, а также взыскать в свою пользу премию в размере 7,4 тыс. руб. и 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Как следует из материалов дела, в январе этого года министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина, назначенная на эту должность в августе 2025 года, приказала провести в отношении своего заместителя служебную проверку. В марте комиссия министерства вынесла заключение, в котором предложила объявить Айдару Галину выговор, что и было сделано приказом за подписью министра и распоряжением правительства республики.
Как установила комиссия, господин Галин временами отсутствовал на рабочем месте, несвоевременно реагировал на звонки и сообщения служебного характера, а также рабочие поручения, направлял на подпись министру письма с орфографическими ошибками и некорректной информацией. Кроме того, заместитель министра, выяснила комиссия министерства, некачественно организовал работу по освоению федеральных средств в рамках госпрограммы «Развитие туризма», из-за чего региону уменьшили софинансирование программ на 1,2 млн руб.
Айдар Галин с решением комиссии не согласился. В суде он заявил о том, что приказ о проведении служебной проверки он не подписывал, а комиссия была сформирована с нарушениями: в ее состав не вошли сотрудники кадрового и юридического подразделений, а также представитель профсоюза.
Также он настаивал, что в материалах проверки нет доказательств его отсутствия на рабочем месте, кроме служебной записки, а проверка орфографии не входит в его должностные обязанности. Поручения, которые он якобы не исполнил, пояснил господин Галин, входили в обязанности других сотрудников министерства, а его вины в уменьшении федерального финансирования нет.
Комиссия, добавил заместитель министра, не учла длительный период его работы (18 лет госслужбы), а также наличие благодарностей и грамот.
Господин Галин сообщил суду, что после назначения Светланы Верещагиной министром в отношении него «на систематической основе проводятся дискриминационные мероприятия, направленные на увольнение с должности».
«Истцу неоднократно указывалось на необходимость освобождения от занимаемой должности по собственному желанию. В результате данных действий истец длительное время находился на больничном, проходил стационарное лечение»,— говорится в решении суда.
Минтуризма, правительство Башкирии и прокуратура Кировского района Уфы просили отказать в удовлетворении иска.
Кировский райсуд Уфы, изучив материалы дела, пришел к выводу, что «вопреки доводам иска» нарушений процедуры привлечения Айдара Галина к дисциплинарной ответственности нет.
Господин Галин, указал суд, в октябре-декабре 2025 года вовремя не исполнил несколько поручений правительства республики и тогда же проигнорировал распоряжение госпожи Верещагиной, направленное ему в мессенджере MAX. Он же, отметил суд, виноват не в полном освоении бюджетных средств и не отрицал ошибки в текстах ответов. Этих нарушений, резюмировал суд, достаточно для объявления выговора.
Заявлению истца о том, что его якобы подталкивают к увольнению, суд не дал оценки.
Получить комментарии в минтуризма Башкирии и у Айдара Галина не удалось.
«Решение представляется весьма спорным, — отмечает партнер коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов. — Суд не раскрыл по каждому эпизоду нарушений, ограничившись общей констатацией соблюдения процедуры привлечения к ответственности. И главное — судом не дан ответ на вопрос: почему именно выговор является соразмерным взысканием с учетом всех обстоятельств, а не только общего количества претензий».
«Самая прочная часть решения»,— полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, — нарушение сроков по поручениям правительства республики. «При этом уязвимости в решении, при желании, найти можно. Например, с точки зрения процедуры и полноты исследования доводов истца. Истец указывал, что в комиссию не вошли представители кадрового и юридического подразделений и профсоюза, но суд этот довод даже не упомянул, и это типичное основание для пересмотра решения в апелляции», — пояснил господин Терентьев.