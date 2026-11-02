В Башкирии объявили 119 предостережений из-за вывесок на иностранных языках
Управление Роспотребнадзора по Башкирии со дня вступления в силу запрета на вывески не на русском языке объявило предпринимателям 119 предостережений о недопустимости нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего ведомство провело 265 проверок по поводу данных новелл. Кроме предостережений, в суды подано 19 исков о прекращении противоправных действий в отношении «неопределенного круга потребителей» в виде указания публичной информации на иностранном языке.