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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Башкортостан

В Башкирии объявили 119 предостережений из-за вывесок на иностранных языках

Управление Роспотребнадзора по Башкирии со дня вступления в силу запрета на вывески не на русском языке объявило предпринимателям 119 предостережений о недопустимости нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего ведомство провело 265 проверок по поводу данных новелл. Кроме предостережений, в суды подано 19 исков о прекращении противоправных действий в отношении «неопределенного круга потребителей» в виде указания публичной информации на иностранном языке.
Идэль Гумеров