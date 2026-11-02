Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №203/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Орловские власти хотят выяснить, чего жителям не хватает для рождения детей

В Орловской области намерены выяснить, что мешает жителям решиться на рождение первого, второго и последующих детей. Изучить проблему с привлечением Центра управления регионом предложил заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на сегодняшнем оперативном совещании. Результаты должны подготовить к обсуждению демографической ситуации у губернатора в последней декаде декабря.

Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Купить фото
Поводом стал доклад руководителя областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирины Гаврилиной о реализации регионального проекта «Многодетная семья». После перечисления действующих выплат и услуг господин Тарасов предложил оценить их в контексте общей демографической ситуации. В ходе обсуждения прозвучало, что тенденция снижения рождаемости в регионе наблюдается с 2017 года.
«Проблема демографии должна стать номером один на ближайшие несколько лет»,— заявил заместитель губернатора. Он предложил к концу года комплексно оценить ситуацию, рассмотреть существующие меры поддержки и определить, куда направить имеющиеся ресурсы. К этому моменту власти рассчитывают принять областной бюджет на 2027 год и плановый период.
Отдельно господин Тарасов попросил через Центр управления регионом получить обратную связь от жителей — «чего людям не хватает» для принятия решения о рождении детей. Речь должна идти не только о переходе семей в категорию многодетных, но и о появлении первого и второго ребенка. Формат исследования и сроки его проведения на совещании не уточнялись.
Госпожа Гаврилина сообщила, что в регионе сформирован демографический совет под председательством губернатора Андрея Клычкова. Его первое заседание намечено на декабрь. На нем предполагается рассматривать ситуацию, в том числе по каждому муниципальному образованию.
Чиновница связала эту работу с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой. «Нам поручение вице-премьера не нужно. Мы и так видим, что у нас есть проблемы»,— ответил господин Тарасов, призвав самостоятельно инициировать их решение. К заседанию совета он попросил подготовить сведения о существующих препятствиях и возможных способах их преодоления.

  • На финансирование регионального проекта «Многодетная семья» в 2026 году было выделено 546 млн руб., в том числе 508 млн руб. из федерального бюджета. Согласно докладу госпожи Гаврилиной, число многодетных семей в Орловской области за последние пять лет увеличилось на 30%. Сейчас их 10,4 тыс., в них воспитываются 35,6 тыс. детей.

  • С начала года средствами областного материнского капитала воспользовались 636 семей на сумму 92,5 млн руб. Единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка получили 789 семей на сумму 20,8 млн руб., ежемесячное пособие на детей — 8,6 тыс. (130,2 млн). Еще 279 многодетным семьям компенсировали половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах — на общую сумму 10,7 млн руб.

  • Меры по поддержке рождаемости власти региона вводили и ранее. В декабре 2024 года в Орловской области приняли решение выплачивать по 100 тыс. руб. беременным студенткам очной формы обучения. По данным, представленным на сегодняшнем совещании, в 2026 году такую помощь получили 144 женщины.

Алина Морозова