Орловские власти хотят выяснить, чего жителям не хватает для рождения детей

На финансирование регионального проекта «Многодетная семья» в 2026 году было выделено 546 млн руб., в том числе 508 млн руб. из федерального бюджета. Согласно докладу госпожи Гаврилиной, число многодетных семей в Орловской области за последние пять лет увеличилось на 30%. Сейчас их 10,4 тыс., в них воспитываются 35,6 тыс. детей.

С начала года средствами областного материнского капитала воспользовались 636 семей на сумму 92,5 млн руб. Единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка получили 789 семей на сумму 20,8 млн руб., ежемесячное пособие на детей — 8,6 тыс. (130,2 млн). Еще 279 многодетным семьям компенсировали половину стоимости обучения детей в колледжах и вузах — на общую сумму 10,7 млн руб.