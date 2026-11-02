В Пермском крае с 9 ноября подорожают билеты в природные парки

В Пермском крае меняется стоимость посещения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как сообщило минприроды Пермского края, с 9 ноября стоимость посещения «Ординской пещеры» составит 1 тыс. руб., «Кваркуш» — 500 руб., природного парка «Пермский» — 300 руб., посещение «Колчимского (Помяненного) камня» и «Полюд» обойдется в 200 руб., визит на новую территорию историко-природного комплекса «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера» будет стоить 110 руб. Для льготных категорий граждан и лиц, проживающих вблизи ООПТ, вход останется бесплатным, уточнили в ведомстве.