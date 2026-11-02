В семи округах Белгородской области не начали разработку генеральных планов

В семи из 13 преобразованных муниципальных округов Белгородской области еще не приступили к разработке генеральных планов. Завершить подготовку градостроительной документации губернатор Александр Шуваев поручил до 30 марта 2027 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в правительстве.