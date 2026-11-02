В семи округах Белгородской области не начали разработку генеральных планов
В семи из 13 преобразованных муниципальных округов Белгородской области еще не приступили к разработке генеральных планов. Завершить подготовку градостроительной документации губернатор Александр Шуваев поручил до 30 марта 2027 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания в правительстве.
До 1 декабря муниципалитеты должны подготовить технические задания. Глава региона назвал текущие темпы работы недопустимыми.
На совещании также обсудили проектирование социальных объектов. Региональному министерству строительства поручено до 1 декабря обосновать создание государственного учреждения, которое будет разрабатывать проектную документацию. По словам губернатора, подобная организация уже работала в области и помогала оптимизировать расходы.
В городах Черноземья разрабатывают мастер-планы развития общественных территорий. Этот инструмент городского планирования, получивший распространение в последние годы, пока внедряют в Воронеже, Нововоронеже и Курске. Он предполагает долгосрочное развитие территорий, внедрение экологичных решений и создание комфортной городской среды.
Как соотносятся мастер-планы с генеральными планами и в чем особенности их практического применения — в материале «Ъ-Черноземье».