Экс-главу Адвокатской палаты Удмуртии Талантова внесли в перечень экстремистов
Он осужден за фейки о Вооруженных силах России и разжигание вражды
Росфинмониторинг внес экс-президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, бывшего защитника экс-спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, в перечень террористов и экстремистов. Запись о нем размещена на сайте ведомства.
Как писал «Ъ-Удмуртия», 28 ноября 2024 года Завьяловский райсуд Удмуртии признал Дмитрия Талантова виновным в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти и вражды к тем, кто поддерживает спецоперацию (ст. 207, ст. 282 УК). Подсудимый разместил пять постов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована), в которых выражал резкое мнение и давал оценку происходящему в зоне конфликта на Украине.
Во время следствия Дмитрий Талантов настаивал на том, что не писал ничего негативного о российской армии, а лишь «фиксировал события», в том числе цитировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Бывший адвокат настаивал на том, что его публикации являются отражением тех «гуманистических ценностей», которые он исповедует. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, посты разжигали враждебность к российской армии и представителям власти.
Судебная инстанция назначила Дмитрию Талантову семь лет лишения свободы. В октябре 2025 года Верховный суд Удмуртии изменил приговор, сократив срок нахождения в колонии на два месяца, до 6 лет и 10 месяцев.
Дмитрий Талантов руководил Адвокатской палатой Удмуртии с 2002-го по 2023 год. Был задержан 28 июня 2022 года. Отбывает наказание в исправительной колонии на территории Свердловской области.