Экс-главу Адвокатской палаты Удмуртии Талантова внесли в перечень экстремистов

Во время следствия Дмитрий Талантов настаивал на том, что не писал ничего негативного о российской армии, а лишь «фиксировал события», в том числе цитировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Бывший адвокат настаивал на том, что его публикации являются отражением тех «гуманистических ценностей», которые он исповедует. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, посты разжигали враждебность к российской армии и представителям власти.