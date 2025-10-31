Осужденному за фейки о ВС РФ экс-адвокату Ивана Сафронова снизили срок в колонии

Верховный суд Удмуртии не нашел оснований для оправдания осужденного на семь лет за распространение фейков о ВС РФ во время спецоперации Дмитрия Талантова, бывшего защитника экс-спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Свое решение апелляционная инстанция озвучила сегодня, 31 октября.

Тем не менее, подсудимому изменили приговор, сократив срок нахождения в колонии на два месяца, до 6 лет и 10 месяцев. Действия экс-председателя адвокатской палаты Удмуртии по статье о разжигании вражды (ст. 282 УК) были переквалифицированы с двух эпизодов на единое продолжаемое преступление. Осуждение по ложным сведениям о ВС РФ (ст. 207 УК) признали законным и обоснованным.

Напомним, Дмитрий Талантов разместил пять постов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и заблокирована), в которых выражал резкое мнение и давал оценку происходящего в зоне конфликта на Украине.

Во время следствия Дмитрий Талантов настаивал на том, что не писал ничего негативного о российской армии, а лишь «фиксировал события», в том числе цитировал выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Бывший адвокат настаивал на том, что его публикации являются отражением тех «гуманистических ценностей», которые он исповедует. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, посты разжигали враждебность к российской армии и представителям власти.

Приговор Дмитрию Талантову вынес Завяьловский райсуд Удмуртии 28 ноября 2024 года. Его признали виновным в распространении фейков в ВС РФ (ст. 207.3 УК) и возбуждении ненависти и вражды к тем, кто поддерживает спецоперацию (ст. 282 УК). Гособвинение запрашивало для Дмитрия Талантова 12 лет лишения свободы.

