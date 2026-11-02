На Ставрополье рассекретили архивы о пособнике немецких оккупантов во время ВОВ
УФСБ по Ставропольскому краю рассекретило архивно-следственное дело Андрея Кистенева, сотрудничавшего с немецкими оккупационными властями в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В августе 1942 года Андрей Кистенев отказался от эвакуации и остался в занятом немцами Железноводске, заняв должность начальника пожарно-сторожевой охраны на заводе № 3 «Кавминрозлив». 24 августа добровольно явился в гестапо, заявив о враждебности к советской власти, и был завербован как секретный сотрудник немецкой полиции.
По заданиям немецкого связного занимался розыском ответственных работников исполкома и горкома ВКП(б). По его донесениям установлено не менее шести советских активистов; трое из них задержаны и казнены. Также вел наблюдение за членами партии и их семьями с целью выявления связей с партизанами. В период оккупации участвовал в пуске «Кавминрозлива», руководил производством и рабочими: предприятие выпускало минеральную воду для немецких войск. Следствием установлено жестокое обращение с сотрудниками, включая избиение работницы, состоявшей в ВКП(б).
Следствие завершилось в феврале 1945 года. 9 марта того же года военный трибунал войск НКВД Ставропольского края признал Андрея Кистенева виновным в измене Родине и приговорил к расстрелу с конфискацией имущества.