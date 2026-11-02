На Ставрополье рассекретили архивы о пособнике немецких оккупантов во время ВОВ

По заданиям немецкого связного занимался розыском ответственных работников исполкома и горкома ВКП(б). По его донесениям установлено не менее шести советских активистов; трое из них задержаны и казнены. Также вел наблюдение за членами партии и их семьями с целью выявления связей с партизанами. В период оккупации участвовал в пуске «Кавминрозлива», руководил производством и рабочими: предприятие выпускало минеральную воду для немецких войск. Следствием установлено жестокое обращение с сотрудниками, включая избиение работницы, состоявшей в ВКП(б).