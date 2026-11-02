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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Экс-мэр Дзержинска Иван Носков уходит с должности главы Самары

Иван Носков покидает должность главы Самары после двух лет работы и с 1 декабря перейдет на новую работу, пишет «Ъ-Волга». До назначения в Самаре господин Носков был мэром города Дзержинска Нижегородской области.
Глава Самары Иван Носков

Глава Самары Иван Носков

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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На какую работу переводят Ивана Носкова, пока неизвестно.
Как писал «Ъ-Приволжье», Иван Носков возглавил Самару, сначала в статусе и.о., в ноябре 2024 года. Его сменщик на посту мэра Дзержинска Михаил Клинков тоже проработал два года и недавно ушел в АНО «Дом народного единства».