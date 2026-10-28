Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Приволжье

Дума Дзержинска приняла отставку мэра Михаила Клинкова

Дума Дзержинска на заседании 28 октября приняла отставку мэра Михаила Клинкова, который сложил полномочия по собственному желанию. Как писал «Ъ-Приволжье», он возглавлял город с октября 2024 года и переходит на должность директора АНО «Дом народного единства».

Юлия Волкова / Коммерсантъ

Депутаты поблагодарили господина Клинкова за работу и пожелали ему удачи на новом месте. Роман Шилов из ЛДПР напомнил, что фракция взаимодействовала с бывшим мэром не только в решении городских вопросов, но и в зоне СВО. Работать с Михаилом Клинковым пришлось в не самое простое время: приходилось решать задачи на грани их выполнения, добавил Александр Терентьев из КПРФ.
Михаил Клинков отметил, что два года работы мэром Дзержинска «прошли как один день». «Это не просто время, а время кропотливой, большой, сложной и, самое главное, командной работы», — подытожил он.
Временно исполняющим полномочия мэра Дзержинска 20 октября был назначен экс-глава Богородского округа Алексей Коротков.
Владимир Зубарев