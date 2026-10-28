Дума Дзержинска приняла отставку мэра Михаила Клинкова
Дума Дзержинска на заседании 28 октября приняла отставку мэра Михаила Клинкова, который сложил полномочия по собственному желанию. Как писал «Ъ-Приволжье», он возглавлял город с октября 2024 года и переходит на должность директора АНО «Дом народного единства».
Депутаты поблагодарили господина Клинкова за работу и пожелали ему удачи на новом месте. Роман Шилов из ЛДПР напомнил, что фракция взаимодействовала с бывшим мэром не только в решении городских вопросов, но и в зоне СВО. Работать с Михаилом Клинковым пришлось в не самое простое время: приходилось решать задачи на грани их выполнения, добавил Александр Терентьев из КПРФ.
Михаил Клинков отметил, что два года работы мэром Дзержинска «прошли как один день». «Это не просто время, а время кропотливой, большой, сложной и, самое главное, командной работы», — подытожил он.
Временно исполняющим полномочия мэра Дзержинска 20 октября был назначен экс-глава Богородского округа Алексей Коротков.