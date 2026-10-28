Дума Дзержинска приняла отставку мэра Михаила Клинкова

Депутаты поблагодарили господина Клинкова за работу и пожелали ему удачи на новом месте. Роман Шилов из ЛДПР напомнил, что фракция взаимодействовала с бывшим мэром не только в решении городских вопросов, но и в зоне СВО. Работать с Михаилом Клинковым пришлось в не самое простое время: приходилось решать задачи на грани их выполнения, добавил Александр Терентьев из КПРФ.