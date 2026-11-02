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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородская больница вошла в централизованную закупку аппаратов МРТ на 2 млрд

В понедельник, 2 ноября, была объявлена централизованная закупка 16 систем магнитно-резонансной томографии (МРТ) всего тела (вид изделия — 135160) для медицинских учреждений 14 субъектов РФ. Один из аппаратов предназначается для Белгородской центральной районной больницы в поселке Дубовое. Начальная цена контракта на поставку составляет почти 2 млрд руб. из расчета 122,1 млн руб. за аппарат. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Егор Снетков / Коммерсантъ

Вид медицинского изделия 135160 — это диагностическая система МРТ общего назначения, предназначенная для сканирования любой области тела человека. Система включает в себя сверхпроводящий магнит и может быть стационарной, передвижной или транспортируемой. Некоторые системы могут быть использованы для проведения магнитно-резонансной спектроскопии или других процедур визуализации в реальном времени для интервенционных, терапевтических и хирургических процедур под контролем МРТ.

По условиям технического задания аппараты должны быть выпущены не раньше 2026 года. Поставка подразумевает также ввод оборудования в эксплуатацию и обучение специалистов правилам эксплуатации. Гарантийный срок на аппараты — не менее 36 месяцев.

  • Заявки на участие в торгах будут принимать до 18 ноября. Итоги аукциона подведут 20 ноября. Точные даты поставок в отдельные регионы техзаданием не регламентированы. Срок исполнения контракта — конец 2027 года.

В начале октября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что нижегородская фирма поставит Белгородской области четыре бронированных автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» со специальным оборудованием. Контракт был заключен по максимальной цене — 48,2 млн руб.
Денис Данилов