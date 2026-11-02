Белгородская больница вошла в централизованную закупку аппаратов МРТ на 2 млрд

Вид медицинского изделия 135160 — это диагностическая система МРТ общего назначения, предназначенная для сканирования любой области тела человека. Система включает в себя сверхпроводящий магнит и может быть стационарной, передвижной или транспортируемой. Некоторые системы могут быть использованы для проведения магнитно-резонансной спектроскопии или других процедур визуализации в реальном времени для интервенционных, терапевтических и хирургических процедур под контролем МРТ.