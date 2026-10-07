Нижегородская фирма поставит Белгородской области бронированные скорые

Нижегородское ООО «Сограндис» заключило контракт на поставку четырех бронированных автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» со специальным оборудованием для нужд областного учреждения «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области». Компания получила подряд по начальной цене — 48,2 млн руб. Аукцион признали несостоявшимся из-за подачи единственной заявки. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Автомобили предназначены для фельдшерских и врачебных общепрофильных выездных бригад скорой помощи, а также специализированной педиатрической выездной бригады. Машины должны иметь цельнометаллический кузов с тремя окнами. Длина автомобиля не должна превышать 6,5 м, ширина — 2,2 м.

Согласно документации, источником финансирования контракта являются средства бюджетных учреждений.

По данным Rusprofile, ООО «Сограндис» зарегистрировано в апреле 2013 года в Нижнем Новгороде. Основной вид деятельности организации — оптовая торговля прочими автотранспортными средствами. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Директором является Сергей Носков, а учредителем выступает Александр Сандугей. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., что на 23,1% ниже уровня 2024 года (3,9 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась на 18,3% — с 12 млн до 9,8 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что более 300 млн руб. из федерального бюджета направят Белгородской области на закупку аппарата МРТ, двух спиральных компьютерных томографов, передвижных рентгеновских аппаратов и четырех бронированных автомобилей скорой помощи.

Мария Свиридова