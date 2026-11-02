В 13 муниципалитетах Дона отопление включили не в полном объеме

Отопительный сезон стартовал во всех 55 городах и районах Ростовской области. В 13 муниципалитетах отопление запущено не в полном объеме, в том числе в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске и Родионово-Несветайском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.