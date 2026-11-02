В восьми селах вблизи Новошахтинска воды на сутки отключат воду 5 ноября
В восьми населенных пунктах вблизи Новошахтинска на сутки отключат воду. Ограничения начнут действовать с 6:00 5 ноября, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Неудобства связаны с неотложными работами по переподключению магистрального водовода. Воды не будет в направлении: п. Интернациональный х. Красный Кут х. Веселый х. Новогригорьевка х. Новопавловка х. Калиновка х. Шевченко с. Алексеевка.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения — 06.00, 6 ноября .