В восьми селах вблизи Новошахтинска воды на сутки отключат воду 5 ноября

Неудобства связаны с неотложными работами по переподключению магистрального водовода. Воды не будет в направлении: п. Интернациональный х. Красный Кут х. Веселый х. Новогригорьевка х. Новопавловка х. Калиновка х. Шевченко с. Алексеевка.