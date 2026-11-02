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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Черноземье

Павел Минаков стал главным режиссером театра имени Тургенева в Орле

Главным режиссером Орловского государственного академического театра имени Тургенева назначен Павел Минаков. Ранее он уже работал в этом театре: в 2012 году стал режиссером-постановщиком, а в сезоне 2013–2014 годов исполнял обязанности художественного руководителя. О новом назначении сообщила пресс-служба театра. Ранее главным режиссером был Владимир Хрущев, который ставил спектакль «Дым» в воронежском драмтеатре и с 2026 года руководит Молодежным драматическим театром в Тольятти.
Главный режиссер Орловского государственного академического театра имени Тургенева Павел Минаков

Главный режиссер Орловского государственного академического театра имени Тургенева Павел Минаков

Орловский государственный академический театр имени Тургенева

Павел Минаков родился в 1979 году, окончил Орловский институт культуры и искусств по специальности «Режиссура и мастерство актера». В 2001 году, еще будучи студентом, поступил в труппу театра имени Тургенева, где за 14 лет сыграл около 50 ролей.

После работы в Орле господин Минаков продолжил карьеру в Москве, где сотрудничал с театрами «Турандот» и DOC. Он также создал театральную компанию «Орловская антреприза» и поставил спектакли «Сартаковская Мадонна», «Бедные в космосе» и «Ловушка». В сентябре прошлого года на сцене Орловского театра имени Тургенева состоялась премьера его постановки «12 стульев. 100 лет спустя».

С 2015 года Павел Минаков сыграл более 30 ролей в отечественных фильмах и сериалах. Он также преподает в Орловском государственном институте культуры, где руководит актерско-режиссерским курсом. В 2025 году получил ученое звание доцента и прошел профессиональную переподготовку по специальности «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств имени Райкина.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Виталий Слободчук покинул пост художественного руководителя Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Его сменил главный режиссер театра Виталий Бгавин, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России.
Мария Свиридова