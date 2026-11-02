Павел Минаков стал главным режиссером театра имени Тургенева в Орле

Павел Минаков родился в 1979 году, окончил Орловский институт культуры и искусств по специальности «Режиссура и мастерство актера». В 2001 году, еще будучи студентом, поступил в труппу театра имени Тургенева, где за 14 лет сыграл около 50 ролей.

После работы в Орле господин Минаков продолжил карьеру в Москве, где сотрудничал с театрами «Турандот» и DOC. Он также создал театральную компанию «Орловская антреприза» и поставил спектакли «Сартаковская Мадонна», «Бедные в космосе» и «Ловушка». В сентябре прошлого года на сцене Орловского театра имени Тургенева состоялась премьера его постановки «12 стульев. 100 лет спустя».

С 2015 года Павел Минаков сыграл более 30 ролей в отечественных фильмах и сериалах. Он также преподает в Орловском государственном институте культуры, где руководит актерско-режиссерским курсом. В 2025 году получил ученое звание доцента и прошел профессиональную переподготовку по специальности «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств имени Райкина.