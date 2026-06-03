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Худруком Белгородского драматического театра имени Щепкина стал Виталий Бгавин

Виталий Слободчук оставил пост художественного руководителя Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Вместо него на должность худрука назначен Виталий Бгавин — главный режиссер театра, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России. Об этом 3 июня сообщил министр культуры Белгородской области Максим Шапошников.

Виталий Бгавин

Виталий Бгавин

Фото: Белгородский драматический театр имени Щепкина

Виталий Бгавин

Фото: Белгородский драматический театр имени Щепкина

Виталий Бгавин родился в 1969 году в Невинномысске (Ставропольский край). В 1993-м окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории, в 2003-м — заочный режиссерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина (Москва). В начале карьеры работал в Саратовском театре юного зрителя, с 1995 года стал артистом Белгородского драматического театра имени Щепкина. Главный режиссер театра с 2017 года. Неоднократный лауреат областной театральной премии, обладатель премии «Молодость Белгородчины». Звание «Заслуженный артист РФ» присвоено Виталию Бгавину в 2005 году, «Заслуженный деятель искусств РФ» — в 2025 году.

Руководивший коллективом драмтеатра более 50 лет Виталий Слободчук займет почетную должность президента театра.

«Особо хочу отметить вклад Виталия Ивановича в сохранение, приумножение и популяризацию культурного и классического литературного наследия России и нашей Белгородчины. Спектакли по русской и зарубежной классике, постановки историко-патриотической тематики занимают ведущее место в репертуаре театра»,— написал Максим Шапошников в своих соцсетях.

«Ъ-Черноземье» также писал, что сейчас белгородские власти безуспешно пытаются найти подрядчика для капитального ремонта здания драмтеатра имени Щепкина на Соборной площади. В конце мая были объявлены уже пятые торги. Начальная цена контракта увеличилась до 668,7 млн руб. Тем не менее, эти торги тоже признаны несостоявшимися — на аукцион не поступило ни одной заявки.

Денис Данилов