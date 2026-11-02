Имущество застройщика футбольного манежа в Перми выставили на торги

ООО «Звезда-2013» было признано банкротом в мае этого года. Крупнейшими кредиторами должника являются ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». Банк ВТБ ранее просил обратить взыскание на заложенное имущество, включая многофункциональный центр, выставочный зал и нежилое помещение. С февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб. В отношении директора ООО Данила Жвакина тоже возбуждено дело о банкротстве. С исковыми требованиями в отношении ИП обратились сразу несколько предпринимателей и компаний, а также ФНС. Общая сумма требований к предпринимателю составляет более 49 млн руб. ВТБ также обратился в суд с заявлением о признании банкротом владельца компании Алексея Сыропятова, долг которого перед кредитной организацией превышает 169,3 млн руб.