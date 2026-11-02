Имущество застройщика футбольного манежа в Перми выставили на торги
Имущество пермского ООО «Звезда-2013» выставлено на электронный аукцион. Как следует из данных «Федресурса», в рамках одного лота предлагается земельный участок 6,6 тыс. кв. м по ул. Ординской, з/у 9, с расположенным на нем зданием почти 1,5 тыс. кв. м. По этому адресу находится выставочный зал детского футбольного клуба «Звезда». Начальная стоимость объектов — 101,2 млн руб.
Кроме этого, к покупке предлагается нежилое помещение общей площадью 163,2 кв. м по ул. Куйбышева, 59. Начальная стоимость этого лота — 15 млн руб. Также реализуется автомобиль KIA Optima, находящийся на балансе компании, за 1,64 млн руб. и бензиновый снегоуборщик Valto за 135 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря. Их результаты будут подведены 11 декабря на площадке «Альфалот».
ООО «Звезда-2013» было признано банкротом в мае этого года. Крупнейшими кредиторами должника являются ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ». Банк ВТБ ранее просил обратить взыскание на заложенное имущество, включая многофункциональный центр, выставочный зал и нежилое помещение. С февраля 2025 года ООО «Звезда-2013» перестало обслуживать кредит, после чего банк потребовал погасить его досрочно до 12 мая, но этого сделано не было. На сегодняшний день сумма требований кредитора составляет 215,14 млн руб. В отношении директора ООО Данила Жвакина тоже возбуждено дело о банкротстве. С исковыми требованиями в отношении ИП обратились сразу несколько предпринимателей и компаний, а также ФНС. Общая сумма требований к предпринимателю составляет более 49 млн руб. ВТБ также обратился в суд с заявлением о признании банкротом владельца компании Алексея Сыропятова, долг которого перед кредитной организацией превышает 169,3 млн руб.
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