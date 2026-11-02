Главе СКР доложат по делу о загрязнении воздуха в Салавате и Стерлитамаке
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании дела по факту загрязнения воздуха в Салавате и Стерлитамаке.
В комментариях в СКР во «ВКонтакте» поступили обращения о нарушении природоохранного законодательства в республике. Из-за деятельности предприятий в Стерлитамаке и Салавате местные жители задыхаются от резкого неприятного запаха и жалуются на ухудшение состояния здоровья. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.
По данным Башгидрометцентра, 29 октября в Салавате выявлено три случая повышенной концентрации пыли. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Стерлитамаке метеорологи не обнаружили.
1 ноября специалисты минэкологии Башкирии с сотрудниками аналитической лаборатории провели мониторинг качества воздуха в трех точках Стерлитамака и Уфы с помощью передвижной экологической лаборатории.
В Уфе и Стерлитамаке действует режим неблагоприятных метеорологических условий: отсутствие ветра, температурная инверсия и другие факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, отмечали в минэкологии.
В рамках мониторинга проанализировали пробы на наличие бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.