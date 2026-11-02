Главе СКР доложат по делу о загрязнении воздуха в Салавате и Стерлитамаке

В комментариях в СКР во «ВКонтакте» поступили обращения о нарушении природоохранного законодательства в республике. Из-за деятельности предприятий в Стерлитамаке и Салавате местные жители задыхаются от резкого неприятного запаха и жалуются на ухудшение состояния здоровья. Обращения в различные инстанции не принесли результатов.