За лето из Ростовской области выдворили 373 иностранца

За девять месяцев 2026 года из России выдворено 63,5 тыс. иностранцев — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом приток легальной рабочей силы на Дон не сокращается: за девять месяцев 2026 года число оформленных в области разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу выросло на 14% год к году.