За лето из Ростовской области выдворили 373 иностранца
Летом 2026 года сотрудники ГУФССП России по Ростовской области исполнили 373 постановления о препровождении иностранных граждан и лиц без гражданства до пунктов пропуска через государственную границу РФ. Лидерами по числу выдворенных стали граждане Узбекистана (142 человека) и Таджикистана (79) — на эти две страны пришлось более 40% всех исполненных постановлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Далее следуют Туркменистан (45 человек), Азербайджан (41), по 14 — Армения и Кыргызстан. В списке также граждане Индии, Грузии, Китая, Камеруна, Египта, Нигерии, Вьетнама, Латвии, Афганистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кубы и Анголы.
За девять месяцев 2026 года из России выдворено 63,5 тыс. иностранцев — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом приток легальной рабочей силы на Дон не сокращается: за девять месяцев 2026 года число оформленных в области разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу выросло на 14% год к году.