Чиновника испортил квартирный вопрос

На время судебных разбирательств оба подсудимых находились на свободе. По решению суда, их не стали задерживать и сразу после вынесения приговора — это произойдет, если он вступит в законную силу. Игорь Дубровин пообещал обязательно обжаловать приговор и добавил, что «выходить из зала суда без конвоя приятнее, чем с ним».