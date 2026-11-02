Чиновника испортил квартирный вопрос
На Урале вынесли приговор за мошенничество с жильем для военных в Орске
Академический районный суд Екатеринбурга назначил бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игорю Дубровину девять лет колонии по обвинению в мошенничестве, а экс-главе «Омега-Строй» Вадиму Пономареву — шесть лет. По версии следствия, они причастны к хищению 63 млн руб. при строительстве 140 квартир для военных в Орске (Оренбургская область). Подсудимые вину не признали.
Бывший заместитель министра строительства и инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин и бывший директор ООО «Омега-Строй» Вадим Пономарев обвинялись в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
Академический райсуд Екатеринбурга признал их виновными, назначив Игорю Дубровину девять лет колонии общего режима и штрафом 700 тыс. руб., а Вадиму Пономареву — шесть лет колонии общего режима и штраф 600 тыс. руб. Кроме того, суд взыскал с них коллективно 63 млн руб. — сумму, эквивалентную похищенной по уголовному делу.
На время судебных разбирательств оба подсудимых находились на свободе. По решению суда, их не стали задерживать и сразу после вынесения приговора — это произойдет, если он вступит в законную силу. Игорь Дубровин пообещал обязательно обжаловать приговор и добавил, что «выходить из зала суда без конвоя приятнее, чем с ним».
По данным следствия, подсудимые были причастны к хищению 63 млн руб., которые компания «Омега-Строй» получила в качестве аванса за строительство квартир для военных в Орске (Оренбургская область). Госконтракт на общую сумму 209 млн руб. был заключен с Главным управлением обустройства войск (ГУОВ) в 2016 году. До 31 июля 2017 года застройщик должен был ввести в эксплуатацию 140 квартир.
Следствие считает, что Игорь Дубровин, который до февраля 2016 года руководил Региональным управлением заказчика капитального строительства Центрального военного округа (РУЗСК ЦВО), Вадим Пономарев и учредитель «Омега-Строй» Алексей Скоморохов (его уголовное дело выделено в отдельное производство) разработали преступный план, согласно которому они изначально не собирались выполнять обязательства по госконтракту. По версии следствия, для имитации работ они оформляли фиктивные договоры с подконтрольными организациями, а перечисленные средства использовали по своему усмотрению.
ООО «Омега-Строй» зарегистрировано 23 ноября 2011 года в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru, с 2014 года по 2019 год выручка компании поднялась с 14 млн руб. до 200 млн руб. Сейчас она находится в процессе банкротства — с августа 2026 года введено конкурсное управление.
Роли в преступной схеме, по версии следствия, были распределены следующим образом: Игорь Дубровин руководил группой и контролировал совершение преступлений, Алексей Скоморохов подписал документы с ГУОВ и открыл специальный счет, на который должны были поступать деньги по заключенному договору. Вадим Пономарев давал указания подчиненным составлять и подписывать необходимые документы для совершения преступления.
Фигуранты уголовного дела вину не признали. Игорь Дубровин в последнем слове пояснил, что Алексей Скоморохов попал в затруднительное положение при исполнении контрактов — ему пришлось самому выполнять работы по межеванию, формированию земельного участка, оформлению градостроительной документации. Поэтому с 2016 года по 2017 год Игорь Дубровин по просьбе Алексея Скоморохова консультировал «Омега-строй» по всем возникающим вопросам.
По его словам, ответственность за срыв сроков несет РУЗСК ЦВО, которое якобы не оформило технические условия для экспертизы, а потом «в нарушение ранее утвержденного эскизного проекта потребовало исключить квартиры-студии и запроектировать однокомнатные квартиры». «Такая правка потребовала бы практически полностью перепроектировать дом»,— уточнил экс-чиновник.
В 2017–2019 годах Игорь Дубровин работал заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. В 2020 году получил должность директора ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». В июне 2023 года был назначен и. о. зампреда правительства Забайкальского края, в августе — и. о. министра строительства региона. В декабре 2023 года был задержан в Чите.