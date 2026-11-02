В Новочеркасске СКР проверит информацию о нарушении жилищных прав сирот

Поводом для проверки стало обращение в социальной сети. По словам заявительницы, ее внукам — девушке и молодому человеку — в 2024 году предоставили квартиры в микрорайоне Донском. При этом дома, в которых расположены жилые помещения, построены в 1960-х годах, инженерные коммуникации в них изношены. Кроме того, в микрорайоне, как утверждает женщина, отсутствуют объекты социальной инфраструктуры и транспортное сообщение.