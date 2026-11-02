Рядом с Камской ГЭС в Перми продается имущественный комплекс

В Орджоникидзевском районе Перми на продажу выставлен имущественный комплекс за 14,65 млн руб. Как сообщает ДОМ. РФ, в составе лота — участок 0,23 га и гараж площадью 400,1 кв. м. Комплекс расположен рядом с плотиной Камской ГЭС по адресу: Первомайская, 21. Имущество предлагается использовать в коммерческих целях — под хранение автотранспорта или автосервис. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 ноября. Аукцион состоится 13 ноября.