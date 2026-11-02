Рядом с Камской ГЭС в Перми продается имущественный комплекс
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В Орджоникидзевском районе Перми на продажу выставлен имущественный комплекс за 14,65 млн руб. Как сообщает ДОМ. РФ, в составе лота — участок 0,23 га и гараж площадью 400,1 кв. м. Комплекс расположен рядом с плотиной Камской ГЭС по адресу: Первомайская, 21. Имущество предлагается использовать в коммерческих целях — под хранение автотранспорта или автосервис. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 ноября. Аукцион состоится 13 ноября.
«Окружение сформировано индивидуальной и высотной жилой застройкой, производственно-складскими и социальными объектами. Рядом проходят железнодорожные пути. Река Кама протекает в 180 м. На удалении около 640 м расположены больница Архангела Михаила и водная база “Бухта капитанов” — часть масштабной инфраструктуры, обеспечивающей проход судов через плотину Камской ГЭС. В 2 км начинается территория крупной промзоны на берегу Камы»,— говорится в сообщении о продаже.