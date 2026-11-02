Четверть муниципалитетов Ставрополья получили паспорта готовности к зиме
В Ставропольском крае 21 муниципалитет уже получил паспорта готовности объектов ЖКХ к зимним условиям. Контрольная дата завершения подготовки — 20 ноября; проверку проводит Кавказское управление Ростехнадзора.
Паспорта получены Андроповским, Апанасенковским, Благодарненским, Георгиевским, Грачёвским, Ипатовским, Красногвардейским, Курским, Левокумским, Новоалександровским, Новоселицким, Петровским, Советским, Степновским, Труновским, Туркменским и Шпаковским округами, а также городскими округами Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ставрополь. Для получения документа муниципалитеты должны иметь план ликвидации аварий, систему мониторинга теплоснабжения и механизм диспетчерского управления, а также подготовить спецтехнику, дорожную инфраструктуру и запасы противогололёдных материалов.
Отопительный сезон в крае стартовал в полном объеме: первой тепло получил Кочубеевский округ — с 14 октября, последним подключился Красногвардейский — с 28 октября.
По данным управления пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства края, подготовлены порядка 10,5 тыс. многоквартирных домов, 906 котельных и 67 центральных тепловых пунктов. Проверено свыше 1,2 тыс. тепловых и 19,7 тыс. водопроводных сетей, 620 насосных станций. Заменено 19 км тепловых, 55 км водопроводных и 7 км канализационных сетей. Подготовлено 398 единиц спецтехники и более 74 тыс. тонн противогололёдных материалов.