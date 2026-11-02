Четверть муниципалитетов Ставрополья получили паспорта готовности к зиме

Паспорта получены Андроповским, Апанасенковским, Благодарненским, Георгиевским, Грачёвским, Ипатовским, Красногвардейским, Курским, Левокумским, Новоалександровским, Новоселицким, Петровским, Советским, Степновским, Труновским, Туркменским и Шпаковским округами, а также городскими округами Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ставрополь. Для получения документа муниципалитеты должны иметь план ликвидации аварий, систему мониторинга теплоснабжения и механизм диспетчерского управления, а также подготовить спецтехнику, дорожную инфраструктуру и запасы противогололёдных материалов.