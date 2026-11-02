Летом объем госзакупок в сфере строительства на Кубани достиг 47,5 млрд рублей
Госзакупки Краснодарского края летом 2026 года были сосредоточены преимущественно в строительстве и обрабатывающей промышленности. На строительные работы пришлось 47,5 млрд руб. — больше половины объема закупок по стоимости. Такие данные Единой информационной системы в сфере закупок для «Бизнес ФМ Краснодар» проанализировали эксперты РТС-тендер.
В строительной сфере провели около 2,6 тыс. тендеров, в том числе на ремонт и возведение автодорог, монтаж коммуникаций и другие работы. Экономия по итогам процедур составила 1,7 млрд руб.
Второе место по объему заняли закупки продукции обрабатывающих производств: 22,9 тыс. процедур на общую сумму 24 млрд руб. Крупнейшими категориями стали лекарства на 4,7 млрд руб., продукты питания на 3,3 млрд руб., транспорт и оборудование на 3,2 млрд руб., а также медицинские изделия стоимостью около 3 млрд руб.
На финансовые услуги пришлось около 90 тендеров на 5,5 млрд руб. Еще 560 закупочных процедур провели в сфере общественного питания на общую сумму 2,7 млрд руб.
В закупках у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций лидировала продукция обрабатывающих производств, на которую направили 12 млрд руб. Строительные работы обеспечили объем закупок в 8,2 млрд руб. На административные услуги и питание пришлось по 1,3 млрд руб., на сельскохозяйственную продукцию — 1,2 млрд руб.
Среди основных заказчиков эксперты выделили организации транспортной отрасли, медицинские учреждения, предприятия электроэнергетики и газоснабжения, а также структуры жилищно-коммунального хозяйства и образования.