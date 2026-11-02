Штрафы за нарушения на воде на Дону достигли 1,5 млн рублей с начала года
С начала 2026 года донские инспекторы ГИМС в ходе рейдов по акваториям выявили свыше тысячи нарушений правил безопасности на воде; общая сумма штрафов достигла почти 1,5 млн рублей. Об очередном рейде в Аксайском районе сообщила пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, за последнюю неделю зафиксировано 27 нарушений — в основном несоблюдение правил плавания и требований к безопасности пассажиров.
Рейд проходил в акватории реки Дон в Аксайском районе. Инспекторы проверяли документы судоводителей, наличие спасательного снаряжения и соблюдение правил поведения на воде. Пик нарушил активности связан с сезонным потоком рыболовов: в поисках тарани и рыбца любители рыбалки нередко заякориваются непосредственно на судовом ходу, где движутся коммерческие суда — включая быстроходные «метеоры» и «ракеты». Стоянка в зоне движения таких судов создаёт прямую угрозу жизни.
С начала года из-за несоблюдения правил безопасности на воде в регионе погибли 59 человек. Ведомство продолжает рейдовую работу: типовые нарушения — отсутствие спасательных жилетов, эксплуатация судов без документов и нарушение правил плавания. Штрафы назначаются по статьям 11.7 и 11.8 КоАП РФ — от 500 до 20 тыс. рублей в зависимости от состава; при повторных нарушениях или создании угрозы жизни возможна передача материалов в суд с ограничением права управления маломерным судном.