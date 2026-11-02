Штрафы за нарушения на воде на Дону достигли 1,5 млн рублей с начала года

С начала года из-за несоблюдения правил безопасности на воде в регионе погибли 59 человек. Ведомство продолжает рейдовую работу: типовые нарушения — отсутствие спасательных жилетов, эксплуатация судов без документов и нарушение правил плавания. Штрафы назначаются по статьям 11.7 и 11.8 КоАП РФ — от 500 до 20 тыс. рублей в зависимости от состава; при повторных нарушениях или создании угрозы жизни возможна передача материалов в суд с ограничением права управления маломерным судном.