Суд обязал «ВадАгро» снести заброшенный склад в Нижегородской области
ООО «ВадАгро» обязали снести заброшенное здание склада минеральных удобрений в деревне Рахманово Вадского округа Нижегородской области. Об этом сообщили в Перевозском межрайонном суде.
«ВадАгро» принадлежит ООО «Мотор-инвест» (г. Заволжье), которым владеет Виктор Клочай. Уставный капитал компании составляет 50,01 млн руб. Директор — Сергей Захария.
С иском к компании обратилась прокуратура. Надзор установил, что доступ посторонних лиц к разрушающемуся зданию не ограничен, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан. Ответчик на заседание не явился, представив ходатайство о принятии решения на усмотрение суда.
Владельца склада обязали снести здание в течение трех месяцев. Решение вступило в силу.