Суд обязал «ВадАгро» снести заброшенный склад в Нижегородской области

С иском к компании обратилась прокуратура. Надзор установил, что доступ посторонних лиц к разрушающемуся зданию не ограничен, что может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан. Ответчик на заседание не явился, представив ходатайство о принятии решения на усмотрение суда.