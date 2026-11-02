С предприятия на Дону взыскивают 27,5 млрд рублей за ущерб, причиненный почве

ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» (ООО «ВКТГ», Красносулинский район) — правопреемник АО «ВКТГ», преобразованного в 2023 году. Компания осваивает Владимировское месторождение, в том числе участок №2, права на который получены в 2017 году на 20 лет. На предприятии применяют селективную добычу и многоступенчатый контроль качества (включая радиологическую сертификацию). В 2024 году компания была прибыльной, но по итогам 2025 года выручка упала на ~54 %, зафиксирован убыток — эксперты связывают это с конъюнктурой рынка стройматериалов и ростом логистических издержек.