С предприятия на Дону взыскивают 27,5 млрд рублей за ущерб, причиненный почве
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Ростовской области иск к ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» (Красносулинский район). Надзорное ведомство требует возместить ущерб, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, в размере 27,52 млрд рублей. Исковое заявление принято к производству.
Предварительное судебное заседание назначено на 8 декабря 2026 года.
Суд обязал ответчика — «Владимировский карьер тугоплавких глин» — представить в материалы дела письменный мотивированный отзыв на иск. В случае несогласия с расчетом истца предприятию надлежит произвести собственный арифметический расчет задолженности. Документы должны быть поданы в канцелярию суда не позднее чем за три дня до даты заседания.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» зарегистрировано в 1996 году в станице Владимирская Ростовской области. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки. Уставный капитал компании составляет 397 тысяч рублей. Управляющая компания ООО УК «Юнитайл». Выручка за 2025 год составляет 258,64 млн рублей, убыток — 8 млн рублей.
В определении суд также разъяснил сторонам их процессуальные права. В частности, участникам предлагается раскрыть имеющиеся доказательства до начала заседания, заявить ходатайства и обеспечить явку представителей. В случае невозможности личного присутствия стороны вправе ходатайствовать о рассмотрении дела в их отсутствие или участвовать в заседании посредством системы веб-конференции через информационную систему «Картотека арбитражных дел». Суд также подтвердил возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения или применения процедуры медиации.
ООО «Владимировский карьер тугоплавких глин» (ООО «ВКТГ», Красносулинский район) — правопреемник АО «ВКТГ», преобразованного в 2023 году. Компания осваивает Владимировское месторождение, в том числе участок №2, права на который получены в 2017 году на 20 лет. На предприятии применяют селективную добычу и многоступенчатый контроль качества (включая радиологическую сертификацию). В 2024 году компания была прибыльной, но по итогам 2025 года выручка упала на ~54 %, зафиксирован убыток — эксперты связывают это с конъюнктурой рынка стройматериалов и ростом логистических издержек.