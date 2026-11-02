На Дону производитель «молочки» указал в документах невозможный жировой баланс

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии в рамках аналитических модулей ФГИС «ВетИС» выявило нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта в Семикаракорске. Об этом сообщили в пресс-службе в ведомства.