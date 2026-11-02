На Дону производитель «молочки» указал в документах невозможный жировой баланс
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии в рамках аналитических модулей ФГИС «ВетИС» выявило нарушение при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на площадке хозяйствующего субъекта в Семикаракорске. Об этом сообщили в пресс-службе в ведомства.
По данным системы, уполномоченным лицом оформлен производственный сертификат на молочную продукцию с превышением молочно-жирового баланса. Из обезжиренного пастеризованного молока, содержавшего 452 кг жира, по документам выпущен полуфабрикат БЖП, содержавший 4019 кг жира — превышение в 8,9 раза. Такое соотношение производственно невозможно и свидетельствует о недостоверных сведениях в документах.
Нарушены требования закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», техрегламента «О безопасности пищевой продукции» и правил оформления эВСД (приказ Минсельхоза России № 862). Также нарушена прослеживаемость продукции.
Меры: хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, производственный сертификат аннулирован. Материалы направлены в управление ветеринарии Ростовской области и природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках их компетенции.