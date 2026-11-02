Чиновницу поселения на Дону будут судить за поддельный диплом
Прокуратура Мартыновского района Ростовской области утвердила обвинительный акт в отношении 65-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии дознания, в 2023 году обвиняемая предъявила поддельный диплом о высшем образовании при трудоустройстве в администрацию Комаровского сельского поселения и была принята на должность начальника отдела экономики и финансов. Срок работы в должности и её статус на момент завершения следствия не раскрываются.
Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы либо иные меры наказания. Предъявление подложного документа при заключении трудового договора также даёт работодателю основание для увольнения по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.