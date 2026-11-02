Чиновницу поселения на Дону будут судить за поддельный диплом

По версии дознания, в 2023 году обвиняемая предъявила поддельный диплом о высшем образовании при трудоустройстве в администрацию Комаровского сельского поселения и была принята на должность начальника отдела экономики и финансов. Срок работы в должности и её статус на момент завершения следствия не раскрываются.