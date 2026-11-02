В Ростовской области выявили семь случаев незаконной рубки деревьев

Еще пять сухостойных деревьев ивы и дуба срубили в Верхнедонском и Тарасовском районах. В отношении нарушителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах). Отмечается, что по статье гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. Кроме того, они обязаны возместить причиненный лесному фонду ущерб.