В Ростовской области выявили семь случаев незаконной рубки деревьев
В Белокалитвинском, Верхнедонском и Тарасовском районах Ростовской области выявили эпизоды незаконной рубки деревьев. Всего было вырублено 45 сухостойных растений, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
Четыре факта зафиксировали в Белокалитвинском районе. По данным ведомства, там было уничтожено 32 дуба и восемь ясеней. Объем незаконной рубки составил 16,63 куб. м, ущерб лесному фонду оценили примерно в 41,4 тыс. руб.
Еще пять сухостойных деревьев ивы и дуба срубили в Верхнедонском и Тарасовском районах. В отношении нарушителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 8.28 КоАП РФ (незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах). Отмечается, что по статье гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. руб. Кроме того, они обязаны возместить причиненный лесному фонду ущерб.
Отмечается, что патрулирование лесных массивов продолжается.