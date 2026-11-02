В Уфе суд изменил формулировку увольнения экс-сотруднику ФСИН
Ленинский райсуд Уфы изменил формулировку увольнения бывшему сотруднику ФСИН в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
С иском обратилась прокуратура Ленинского района Уфы. Поводом послужил вступивший в законную силу приговор, которым бывший сотрудник ФСИН признан виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст.286 УК РФ).
По материалам дела, с ноября 2023 года по апрель 2024 года подсудимый получал взятки за совершение незаконных действий в интересах осужденного, в том числе за передачу ему мобильных телефонов, зарядных устройств и наушников.
По результатам внутренней служебной проверки его уволили в связи с нарушением условий контракта.
Прокуратура обжаловала основание увольнения в суде.