Сборы кинотеатров Ростовской области выросли почти в 1,5 раза
Кинотеатры Ростовской области по итогам летнего сезона 2026 года собрали 346,7 млн рублей — на 45,4% больше показателя лета 2025-го (238,5 млн рублей). Расчёты по данным ЕАИС проанализировали «Ведомости Юг». Общероссийский прирост оказался ещё заметнее: совокупные кассовые сборы за сезон увеличились на 55%, до 12,9 млрд рублей против 8,3 млрд рублей годом ранее.
Примечательно, что рост донской выручки обеспечен преимущественно ценой, а не посещаемостью: средняя стоимость билета за год поднялась с 382,4–408,2 до 435,5–512,8 рублей, тогда как наполняемость зала прибавила лишь по человеку — 9–15 зрителей на сеанс против 8–14 годом ранее.
Донская динамика при этом уступает общероссийской (45,4% против 55%), но идёт в фарватере федерального тренда: лето 2026 года стало первым за долгое время сезоном, в который крупные российские франшизы вышли в традиционно низкий прокатный период. Лидерами кассы стали «Холоп 3» (около 1,2 млрд рублей) и «Последний богатырь. Колобок» (более 800 млн рублей по итогам августа); в июне–августе в прокат вышло 67 отечественных релизов.
Ростовская область к сезону подошла с уже набранной инерцией: по итогам первого полугодия сборы донских кинотеатров выросли на 29,1%, до 678,9 млн рублей, а посещаемость — на 11,7%, до 1,24 млн человек. Главным драйвером стал «Чебурашка 2», собравший 174 млн рублей по области; январский месяц принёс кассе 282,3 млн рублей при полумиллионе зрителей.