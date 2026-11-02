Сборы кинотеатров Ростовской области выросли почти в 1,5 раза

Донская динамика при этом уступает общероссийской (45,4% против 55%), но идёт в фарватере федерального тренда: лето 2026 года стало первым за долгое время сезоном, в который крупные российские франшизы вышли в традиционно низкий прокатный период. Лидерами кассы стали «Холоп 3» (около 1,2 млрд рублей) и «Последний богатырь. Колобок» (более 800 млн рублей по итогам августа); в июне–августе в прокат вышло 67 отечественных релизов.